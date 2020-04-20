YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi

Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi

SİİRT HABERLERİ  | 20.04.2020 09:46 | Son Güncelleme

Siirt kırsalında teröristlerin araziye tuzakladığı patlayıcı imha edildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan baskı düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tandır Dağı bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ Operasyonu" düzenlendi.

Bölgede arama tarama faaliyeti yürüten ekipler, teröristlerin araziye tuzakladığı 5 kilogramlık ana imla hakkından oluşan baskı düzenekli el yapımı patlayıcıyı tespit etti.

Olay yerine sevk edilen Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) el yapımı patlayıcı düzeneğini imha etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
Anahtar Kelimeler:
Baykan Jandarma Operasyon siirt Terörist

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı’ndan sürpriz doğum günü

Ağrı Belediyesinden Sağlık Bakanlığına 400 bin maske desteği

Ağrı Belediyesinden Sağlık Bakanlığına 400 bin maske desteği

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Muğla'da polislerden küçük Hasan'a doğum günü sürprizi

Kastamonu Belediyesi yaklaşık 65 bin maske dağıttı

Kastamonu Belediyesi yaklaşık 65 bin maske dağıttı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Hatay’da kontrolden çıkan otomobil takla attı

Siirt Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:23
Öğle
12:16
İkindi
15:59
Akşam
18:59
Yatsı
20:22

Siirt Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Yeni Şifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Siirt’te 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Kurtalan’da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Kurtalan’da Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Aracın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Aracın Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.