Siirt’te koronavirüs büryan satışlarını iki kat arttırdı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile evde kal çağrıları devam ederken, vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirici ürünleri daha çok tercih etmeye başladı. Siirt'in en önemli lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı da bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Virüsten korunmak isteyenlerin tercihi ile birlikte büryana talep iki kat arttı.

İKİ ASIRDIR PİŞİYOR!

Siirt'in en meşhur yemeği olan büryan, şehri ziyaret edenlerin de ilk tattığı yemek oluyor. Yaylada otlamış ve sütten kesilmiş kuzuların etinden hazırlanan ve gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı 'uykudan feragat ettiren lezzet' olarak adlandırılan büryan kebabı, yıllardır değişmeyen lezzete sahip. Büryan kebabı, Arapça'da 'perive', Kürtçe'de ise 'parev' ismiyle bilinir.