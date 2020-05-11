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Siirt’te koronavirüs büryan satışlarını iki kat arttırdı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Siirt’in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlerin vazgeçilmezi oldu. Virüsün ortaya çıkması ile birlikte vatandaşların daha çok rağbet gösterdiği büryanın satışları, iki kat arttı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile evde kal çağrıları devam ederken, vatandaşlar bağışıklık sistemlerini güçlendirici ürünleri daha çok tercih etmeye başladı. Siirt'in en önemli lezzetleri arasında yer alan büryan kebabı da bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Virüsten korunmak isteyenlerin tercihi ile birlikte büryana talep iki kat arttı.

İKİ ASIRDIR PİŞİYOR!

Siirt'in en meşhur yemeği olan büryan, şehri ziyaret edenlerin de ilk tattığı yemek oluyor. Yaylada otlamış ve sütten kesilmiş kuzuların etinden hazırlanan ve gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı 'uykudan feragat ettiren lezzet' olarak adlandırılan büryan kebabı, yıllardır değişmeyen lezzete sahip. Büryan kebabı, Arapça'da 'perive', Kürtçe'de ise 'parev' ismiyle bilinir.

Siirt’te koronavirüs büryan satışlarını iki kat arttırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle büryan satışlarının iki kat arttığını belirten büryan ustası Murat Kayaalp, et tüketiminin bağışıklığı güçlendirdiği açıklanmasıyla beraber satışlarının 2 kat arttığını söyledi.
Siirt’in yöresel lezzeti olarak bilenen büryan kebabının, koronavirüs salgınının ardından tüketimi iki kat arttığını aktaran Kaya,
"Bilindiği üzere iki asırdır Siirt’te büryan yapılmaktadır. Büryan yapımını Ramazan ayında da devam ettirmekteyiz. Ramazan ayında, sabah saat 11.00’da geliyoruz dükkanımıza, saat 14.30 gibi iftara büryanlarımızı hazırlıyoruz. İftarda da büryanlarımız paket şeklindedir.
Bilindiği üzere korona virüs hastalığı var bu hastalıktan dolayı da paket işlemlerimiz devam ediyor. Profesörler bağışıklık sistemini güçlendirmek için et yiyin diyorlar. Bizim büryan kebabımız da bağışıklık sistemine çok iyi geliyor. Etin insan sağlığı için bağışıklık sistemini güçlendirdiği açıklamasının ardından satışlarımız iki kat arttı" dedi.

İFTARIMIZI BÜRYANLA AÇIYORUZ

İFTARIMIZI BÜRYANLA AÇIYORUZ
Büryandaki lezzetin hiçbir yemekte olmadığını dile getiren Ersan Kesici adlı müşteri, etin bağışıklık sistemini güçlendiren etkisi olması sebebiyle tükettiklerini söyledi.
Kesici, "Ramazan ayında büryanımızı aldık. Siirt’in vazgeçilmezi olan büryan kebabımız Ramazanda da insanların tercihidir. Bizde bugünlük büryanımızı aldık. İnşallah iftarımız büryanla açacağız. Büryan, korona virüs nedeniyle hocalarımızın tavsiye ettiği gibi protein içeriyor" diye konuştu.
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