YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt TSO’dan yatırım hamlesi

Siirt TSO’dan yatırım hamlesi

09.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) girişimleri sonucunda oluşturacağı katma değer ile kent ve bölge ekonomisinin can damarı olacak Siirt Organize Sanayi Bölgesine yatırımlar gün geçtikçe hızlanmaya devam ediyor.Siirt TSO olarak, kentin üreten bir şehir olması için bütün destekleri sunduklarını belirten STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt’te işsiz kesimin kalmaması ve ekonomik yapısının çevre illerden daha üst seviyeye çıkması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) girişimleri sonucunda oluşturacağı katma değer ile kent ve bölge ekonomisinin can damarı olacak Siirt Organize Sanayi Bölgesine yatırımlar gün geçtikçe hızlanmaya devam ediyor.
Siirt TSO olarak, kentin üreten bir şehir olması için bütün destekleri sunduklarını belirten STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt’te işsiz kesimin kalmaması ve ekonomik yapısının çevre illerden daha üst seviyeye çıkması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Başkan Kuzu, "Bölgemizdeki istihdamın artması için Siirt OSB’nin dolması adına gerekli çalışmalar yapılmakta. Siirt OSB’ye ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz. Yatırımlar hız kazandıkça da Siirt daha güçlü bir hale geliyor. Şunu unutmamak gerekir ki Siirt üreten bir şehir haline gelince herkes kazanacak. Yeni yatırım imkanları sağlamak amacıyla başlattığımız girişimlerin olumlu sonuçlarını almaya başladık. Yakın zamanda yeni kurulacak olan üretim tesislerinin temel atmaları gerçekleşecek. Bu tür güzel gelişmeleri hep birlikte değerli Siirt kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni yatırımların valimizin katkısıyla artarak devam edeceğine inanıyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah Sayın Valimizin öncülüğünde kentimizi daha üst noktalara taşıyacağız" dedi.

İş adamlarından Vali Hacıbektaşoğlu’na ziyaret
OSB’de yatırım yapacak iş adamları, Siirt TSO Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu ve Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan ile birlikte Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu’nu makamında ziyaret etti. Yatırımları hakkında Vali Hacıbektaşoğlu’na bilgiler vererek bir süre sohbet etti.
Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, illerin ekonomisi için OSB’lerin çok önemli olduğuna değindi. Vali Hacıbektaşoğlu, Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcılara her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.
Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt’te yatırım hamlesine öncülük eden, iş insanlarının ikna edilmeleri konusunda büyük çaba harcayan Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu’ya ve iş adamlarına yatırımları ve ziyaretleri için teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
1/

Siirt Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:02
Öğle
12:31
İkindi
15:25
Akşam
17:51
Yatsı
19:08

Siirt Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Çarşı Eczanesi
Merkez
Ela Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Kurtalan Kaymakamı Aydın vatandaşlarla bir araya geldi

Kurtalan Kaymakamı Aydın vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Belediyesi Korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

Siirt Belediyesi Korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

Siirt Belediyesi Korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

Siirt Belediyesi Korona virüsle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Siirt’in nüfusu 331 bin 70 oldu

Siirt’in nüfusu 331 bin 70 oldu

Siirt ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

Siirt ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.