Siirt TSO’dan yatırım hamlesi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) girişimleri sonucunda oluşturacağı katma değer ile kent ve bölge ekonomisinin can damarı olacak Siirt Organize Sanayi Bölgesine yatırımlar gün geçtikçe hızlanmaya devam ediyor.

Siirt TSO olarak, kentin üreten bir şehir olması için bütün destekleri sunduklarını belirten STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Siirt’te işsiz kesimin kalmaması ve ekonomik yapısının çevre illerden daha üst seviyeye çıkması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Başkan Kuzu, "Bölgemizdeki istihdamın artması için Siirt OSB’nin dolması adına gerekli çalışmalar yapılmakta. Siirt OSB’ye ilginin her geçen gün arttığını görüyoruz. Yatırımlar hız kazandıkça da Siirt daha güçlü bir hale geliyor. Şunu unutmamak gerekir ki Siirt üreten bir şehir haline gelince herkes kazanacak. Yeni yatırım imkanları sağlamak amacıyla başlattığımız girişimlerin olumlu sonuçlarını almaya başladık. Yakın zamanda yeni kurulacak olan üretim tesislerinin temel atmaları gerçekleşecek. Bu tür güzel gelişmeleri hep birlikte değerli Siirt kamuoyuyla paylaşacağız. Yeni yatırımların valimizin katkısıyla artarak devam edeceğine inanıyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sorumluluğumuzun bilinciyle, kentimiz ve ülkemiz için üzerimize düşen görevi yapmayı sürdüreceğiz. İnşallah Sayın Valimizin öncülüğünde kentimizi daha üst noktalara taşıyacağız" dedi.