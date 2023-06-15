Siirt Üniversitesinde 4 bin 100 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı

Siirt Üniversitesinden (SİÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Kezer Yerleşkesi Stadyumu'ndaki törende, öğrencilerin tören geçişinin ardından İstiklal Marşı okundu.

SİÜ Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

SİÜ'nün 2007 yılında kurulduğunu hatırlatan Şındak, şu anda üniversitede 10 fakülte, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 4 enstitü ve 20 uygulama ve araştırma merkeziyle eğitim öğretim, araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

SİÜ olarak öğrencilerinin başarılı bir eğitim süreci yaşamaları için çok çalıştıklarını söyleyen Şındak, şunları kaydetti:

"Her birinin aydınlık geleceği için ilmek ilmek, nakış örer gibi dantel dokur gibi bildiklerimizi öğretmeye çalıştık. Bu kutlu günde de verdiğimiz emeğin karşılığını, hasadını topluyoruz. Bugün 4 bin 100 güzide öğrencimiz, öğrenimlerini başarılı bir şekilde bitirerek aramızdan ayrılacaklar. Bu nedenle hüznü ve mutluluğu aynı anda yaşıyoruz. Hüzünlüyüz çünkü çocuklarımız aramızdan ayrılıyor, mutluyuz çünkü çocuklarımız mezun olup, mesleklerini icra ederek hayata atılacaklar."

DEPREMDE KAYBETTİKLERİ ARKADAŞLARININ FOTOĞRAFIYLA GEÇİŞ YAPTILAR

Sağlık Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrenciler, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde en büyük yıkımın yaşandığı illerden Hatay'da hayatını kaybeden arkadaşları Bashar Molla'nın fotoğrafıyla geçiş törenine katıldı.

Mezun olan öğrencilerden Zekeriya Belkiş, İş Sağlığı ve Güvenliği 2. sınıf öğrencisi Molla'nın annesini görmek için bütünleme sınavlarına girmediğini ve depremden bir hafta önce Hatay'a gittiğini anlattı.

Molla'yı anmak için onun fotoğrafını taşıdıklarını anlatan Belkiş, "Ben annemi görmek istiyorum dedi ve bütünleme sınavına girmeden gitti. Annesiyle beraber depremde maalesef hayatını kaybetti. Annesini çok özlemişti ve kalan derslerine rağmen onu görmek için gitmişti. Kendisine ve annesine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Hasan Elkasım da Molla ile aynı sosyal kulüpte yer aldıklarını ve onu kaybetmenin acısını yüreğinde yaşadıklarını dile getirdi.

Mezuniyet sevincinin arkadaşlarını kaybetmenin hüznüne dönüştüğünü belirten Elkasım, "Onu kaybettiğimiz için mezuniyet sevincimizi yaşayamadık. Onun fotoğrafıyla törene katıldık. Hayatını kaybeden herkese rahmet diliyorum." dedi.

Törene, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin, akademisyenler ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

