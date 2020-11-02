Siirt yatılı erkek Kur’an kursu karantinaya alındı

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Karakaya köyü Eğridere mezrasında, yatılı erkek Kur’an kursu korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesine bağlı Karakaya köyü Eğridere mezrasında bulunan yatılı erkek Kur’an kursunun korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Korona virüs salgınından tüm vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Baykan ilçemize bağlı Karakaya köyü Eğridere mezrası yatılı erkek Kur’an kursunda kalmakta olan bir öğrencinin hafta sonu katıldığı Açıköğretim dersleri esnasında korona virüse yakalandığı tespit edilmiş olduğu, bundan kaynaklı yatılı erkek Kur’an kursu için 14 gün boyunca karantina uygulanmasına, insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve yatılı erkek Kur’an kursunda kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, durumun Belediye Başkanlığı, mahalle-köy muhtarı ve yatılı erkek Kur’an kursunda kalanlara tebliğ edilmesine, kolluk ve sağlık ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir, karantinaya alınan yatılı erkek Kur’an kursundaki kişilerin ihtiyaçları İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ücretleri Kur’an kursundaki kalanlar tarafından karşılanmak suretiyle giderilecektir" denildi.

