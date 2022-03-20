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Siirt'in Pervari ilçesinde eğitime kar engeli

20.03.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'in Pervari ilçesinde eğitime kar engeli

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime öğretime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

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Öğle
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İkindi
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