Siirt’te 100. yıla özel 1923 fidan dikildi

Siirt Valiliği tarafından Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde gerçekleşen etkinlikte 1923 fidan toprakla buluştu.

Törene, Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

