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Siirt’te 100. yıla özel 1923 fidan dikildi

27.10.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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Siirt Üniversitesi’nde Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde 1923 fidan fidan ekildi.

Siirt Valiliği tarafından Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde gerçekleşen etkinlikte 1923 fidan toprakla buluştu.
Törene, Vali Kemal Kızılkaya, Siirt Üniversitesi Rektörü Nihat Şındak ve çok sayıda öğrenci katıldı.

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