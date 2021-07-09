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Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

09.07.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

SİİRT (AA) - Siirt'te 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi.

Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu.

Siirt'teki Kur'an kurslarında okunan 158 hatmin duası yapıldı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce mevlit şekeri ikram edildi.

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Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:05
Sabah
04:51
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:44
Yatsı
21:22

Siirt Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Alp Eczanesi
Merkez
Çarşı Eczanesi
Merkez
Tabiat Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
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