Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

SİİRT (AA) - Siirt'te 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanlar için mevlit programı düzenlendi.

Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu.

Siirt'teki Kur'an kurslarında okunan 158 hatmin duası yapıldı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi.

Programın ardından vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce mevlit şekeri ikram edildi.



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