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Siirt'te 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı

28.09.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliğiyle merkez İpekyolu Bulvarı'nda durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada, 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler S.B. ve Z.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Siirt uyuşturucu metamfetamin operasyon

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