Siirt'te 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde dün 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari şüphelisi operasyonla yakalandı.

Silahlı kavgaya karıştığı öne sürülen M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Jandarmanın iz takip köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda zanlı, olay yerine yakın bölgede yakalandı.

Gözaltına alınan M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kavgada hayatını kaybeden Aşur Aslan ve Halil Babur'un cenazeleri, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından köylerinde defnedildi.

Gökbudak köyünde dün arazi anlaşmazlığı yaşadıkları belirtilen güvenlik korucuları arasında Düğüncüler köyü mevkisinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.



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