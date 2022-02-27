Siirt'te 4 bin litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen operasyonda 4 bin 3 litre kaçak şarap ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada şişe, plastik damacana, tahta fıçı ve metal tanklara doldurulmuş kaçak 4 bin 3 litre şarap ile 200 şişe ağzı mantarı, şişe ağzı kapatma makinesi, şişe doldurma pompası, rulo şeklinde şişe ağzı, 6 kaplama kağıdı, şarap yapımında kullanıldığı değerlendirilen 4 fermante metal tank, öğütme makinesi, hard disk ile çeşitli maddeler bulundu, bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

