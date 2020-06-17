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Siirt’te 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SİİRT HABERLERİ  | 17.06.2020 14:22 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde dolandırıcılık suçlarından 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Siirt’te 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde dolandırıcılık suçlarından 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan JASAT timinin istihbarat şube müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde Tokat ilamat infaz bürosu ile İstanbul ve bursa Ağır Ceza Mahkemesince 5 ayrı bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N. isimli şahıs, Kurtalan ilçesi Kayabağlar beldesinde icra edilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan M.N. isimli şahıs adli işlemleri tamamlanmak üzere Kurtalan Cumhuriyet Savcılığına sevk edilmiş olup çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Siirt E tipi kapalı ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

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