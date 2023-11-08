YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi heyeti inceleme yaptı

Siirt'te anne ve 5 çocuğunun öldüğü kazaya ilişkin bilirkişi heyeti inceleme yaptı

08.11.2023 14:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'in Kurtalan ilçesinde anne ve 5 çocuğunun yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin bilirkişi heyeti incelemede bulundu.

İlçeye bağlı Gözpınar köyü mevkisinde devrilen otomobilde çıkan yangında Aynur Yaşar (32), çocukları Rodi (5), Cudi (6), Bahoz (11), Viyan (14) ve Beritan Delila Yaşar'ın (15) yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma için 4 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında cumhuriyet savcısı nezaretinde otomotiv, makine ve elektrikte uzmanlardan oluşan adli bilirkişi heyeti, yangına neden olan teknik problemin tespiti için araç üzerinde inceleme yaptı.

Yapılan ilk incelemelere göre, aracın egzoz manifoldundaki çatlak veya kaçak sebebiyle oluşan kıvılcımın plastik olan LPG borularını eritmesi sonucu yangının araç içerisine sirayet etmiş olduğu yönünde tespitlerde bulunulduğu öğrenildi.

Araç üzerindeki fiziki tespitler, arşiv araç muayene kayıtları ve tescil kayıtları bir bütün halinde değerlendirilerek hazırlanacak bilirkişi raporu, cumhuriyet savcılığına teslim edilecek. Ayrıca görüş ve kanaat talep edilen Siirt itfaiyesi ekibi de araçta incelemede bulundu.

Mehmet Yaşar idaresindeki 72 KA 229 plakalı otomobil, 6 Kasım'da Kurtalan ilçesinin Gözpınar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrilmişti. LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev almıştı. Yangında anne ile 5 çocuğu hayatını kaybetmiş, baba yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’ni Bakan Ersoy hizmete açtıDenizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi’ni Bakan Ersoy hizmete açtı
Hızla giden kamyonun arkasına tutunan bisikletli yürekleri ağza getirdiHızla giden kamyonun arkasına tutunan bisikletli yürekleri ağza getirdi
Büyükşehir’den Altınoluk’a muhteşem Sosyal Yaşam MerkeziBüyükşehir’den Altınoluk’a muhteşem Sosyal Yaşam Merkezi
Anahtar Kelimeler:
yangın Siirt Kurtalan soruşturma kaza

Siirt Namaz Vakitleri 8 Kasım Çarşamba

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
12:01
İkindi
14:49
Akşam
17:14
Yatsı
18:32

Siirt Nöbetçi Eczaneler 8 Kasım Çarşamba

Şifa eczanesi
Eruh
Fatih eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Baykan
Sifa eczanesi
Baykan
Özkan eczanesi
Baykan
Dogu eczanesi
Pervari
Elif eczanesi
Kurtalan
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Evinde canlı yayın yaparken öldürüldü! Takipçileri saniye saniye izledi

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.