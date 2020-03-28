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Siirt'te araçlar dezenfekte edildikten sonra kente alınıyor

SİİRT HABERLERİ  | 28.03.2020 17:14 | Son Güncelleme

Siirt'te araçlar dezenfekte edildikten sonra kente alınıyor

SİİRT (AA) - Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente giriş yapan araçlar dezenfekte ediliyor, yolcuların ateşi ölçülüyor.

Siirt Belediyesince, kent girişinde "dezenfekte istasyonu" kuruldu. Salgının yayılmasını engellemek amacıyla yapılan çalışmalarda yolcuların ateşi ölçülüyor, yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Vatandaşları virüs hakkında bilgilendiren ekipler, yolculara kolonya ikramında bulunuyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol kontrollerini maske ve eldivenle gerçekleştiriyor.

Kente giriş yapan Ramazan Sevim, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin el birliğiyle başarıya ulaşacağını söyledi.

"Bir dostumu görmek için Bursa'dan geliyorum. Aracımın dezenfekte edilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu tür tedbirlerin alınmasını destekliyoruz." ifadelerini kullanan Sevim, sosyal mesafeyi korumanın önemini vurguladı.

Adnan Can da alınan tedbirleri önemsediklerini aktararak, "Biz de kendi çabalarımızla bir şeyler yapıyoruz. Bugün ateşimiz ölçüldü, araçlarımız dezenfekte edildi. Kurumlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Minibüs sürücüsü Nizamettin Olgaç ise salgının bir an önce sona ermesi için yapılan çalışmaların hayati önem taşıdığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Belediye koronavirüs siirt

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