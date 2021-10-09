Siirt'te baraj gölüne giren 2 kişi kayboldu

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Tulumtaş köyünde A.B. (21) ve Ö.K (18) baraj gölüne girdikten bir süre sonra kayboldu.

Gençlerin sudan çıkmaması üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gençlerin bulunması için baraj gölünde çalışma başlatıldı.

Dalgıç ekiplerinin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.



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