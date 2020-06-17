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Siirt'te bir belde karantinaya alındı

SİİRT HABERLERİ  | 17.06.2020 23:01 | Son Güncelleme

Siirt'te bir belde karantinaya alındı

SİİRT (AA) - Siirt'in Gökçebağ beldesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beldede Kovid-19 vakası görülmesi üzerine Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.

Vatandaşların sağlık ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik her türlü tedbirin alındığı ifade edilen açıklamada, LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrenciler ile görevlilerin sınav giriş ya da görev belgelerini göstermeleri halinde izin verileceği belirtildi.

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