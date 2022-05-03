Siirt'te çalınan eşyalar hurdacıda bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'te bir evden çalınan eşyaları polis hurdacıda buldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeni Mahalle 1563 Sokak'ta pencere camı kırılarak girilen evden bakır, pırlanta yüzük ve içerisinde yaklaşık 15 bin lira bulunan 2 metal kumbara çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu eşyaların 3 kişi tarafından çalındığını ve bir hurdacıya satıldığını tespit etti.

Ekipler hurdacıda buldukları eşya, takı ve parayı sahibine teslim etti.

Hurdacı hakkında "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldı.

Hırsızlık şüphelisi 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

