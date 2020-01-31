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Siirt'te cinayet hükümlüsü firari yakalandı

SİİRT HABERLERİ  | 31.01.2020 12:47 | Son Güncelleme

Siirt'te cinayet hükümlüsü firari yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde hakkında 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul olaylar ile nitelikli suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şirvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli çalışan JASAT, 3 ay süren faaliyet neticesinde "kasten öldürme ve kasten yaralama" suçlarından hakkında 18 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ'nin yakalanması için harekete geçti.

Kırtepe köyündeki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler H.İ'yi yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma JASAT siirt Şirvan

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