Siirt'te cips paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde seyahat ettiği otobüste cips paketine gizlediği uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Veysel Karani beldesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

Bir yolcunun üst aramasında, cips paketine gizlenmiş 540,14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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