Siirt'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 07 ZS 715 plakalı kamyonet Siirt-Batman kara yolu Çalıdüzü köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.E.B. yaralandı.

Sürücü A.Ö, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.B. ise Beşiri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



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