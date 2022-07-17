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Siirt'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

17.07.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 07 ZS 715 plakalı kamyonet Siirt-Batman kara yolu Çalıdüzü köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.E.B. yaralandı.

Sürücü A.Ö, Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.E.B. ise Beşiri Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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