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Siirt’te fıstık bahçelerinde yangın

SİİRT HABERLERİ  | 22.08.2020 13:18 | Son Güncelleme

Siirt kent merkezine bağlı Kayaboğaz köyünde bağ ve fıstık bahçelerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Kayaboğaz köyü bölgesinde bağ ve fıstık bahçelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Siirt kent merkezine bağlı Kayaboğaz köyünde bağ ve fıstık bahçelerinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Kayaboğaz köyü bölgesinde bağ ve fıstık bahçelerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, bağ ve bahçe sahipleri müdahale etti. İtfaiye araçlarının giremediği bölgede ekipler ve vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeye çalıştı. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın maddi hasara neden oldu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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