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Siirt'te fıstık işleme tesisinden hırsızlıkla ilgili 1 zanlı yakalandı

26.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Siirt'te fıstık işleme tesisinden hırsızlıkla ilgili 1 zanlı yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te fıstık işleme tesisinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi depolarındaki stoklarda fıstık açığı olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Planlı ve titiz bir çalışma yürüten ekipler, devriye görevi sırasında durdurdukları otomobilde 8 çuvalda 308 kilogram fıstık ele geçirdi.

Fıstıkların tesisten çalındığını tespit eden ekipler, otomobil sürücüsü L.T'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri süren L.T'ye ayrıca trafik kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 bin 111 lira idari para cezası uygulandı.

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