Siirt'te gönüllüler çevre temizliğine dikkati çekmek için çöp topladı

SİİRT (AA) - Siirt'te gönüllü gençler, 18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çöp topladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Gençlik Merkezi gönüllülerinin katılımıyla düzenlenen çevre yürüyüşü, Yeni Mahalle Genç Ofis önünden başladı.

Aralarında çocukların da bulunduğu grup, Lise Caddesi'nden Millet Bahçesi'ne kadar yürüyerek güzergah boyunca çöp topladı.

Yeni Mahalle Genç Ofisi Sorumlusu İdris Tan, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Etkinliğe destek verenlere teşekkür eden Tan, şöyle konuştu:

"Etkinliğe her yaştan gönüllü katıldı. Millet Bahçesi'ne kadar son bulan etkinlikte çevrenin temizlenmesi, doğaya verilen zararların önlenmesini amaçlıyoruz. Doğanın tükenmemesi, çocuk ve gençlerimize iyi bir dünya bırakmak için toplumun çevreye karşı duyarlı olmasını bekliyoruz."

Öğrencilerden Hilal Evin Yıldız da etkinlik kapsamında çevre temizliği yaptığını belirterek "Sokaktaki çöpleri topladık. Etkinlik çok güzeldi. Özellikle plastik şişelerin doğaya verdiği zararı bildiğimiz için halkın dikkatini buna çekmek istiyoruz. Lütfen doğayı koruyalım." dedi.

Hayriye Nisa Şanlı da çevre yürüyüşünün çok keyifli olduğunu, çevre temizliği yaparak topluma mesaj verdiklerini söyledi.

Etkinliğe arkadaşlarıyla birlikte katılan Gamze İnan ise doğaya karşı herkesin duyarlı olmasını istedi.

