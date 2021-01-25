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Siirt’te il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısı yapıldı

25.01.2021 15:56 | Son Güncelleme:
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Siirt il istihdam ve mesleki eğitim kurulu 2021 yılı 1.

Siirt il istihdam ve mesleki eğitim kurulu 2021 yılı 1. olağan toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik konferans salonunda korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet edilerek düzenlenen toplantıda konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, toplantının il düzeyinde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik politikalar belirlemek üzere bir araya geldiklerini söyledi. 2020 yılının korona virüs salgınıyla mücadele yılı olarak geçtiğini belirten Vali Hacıbektaşoğlu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de ve Siirt’te de virüs ile mücadele sürecinin yaşandığına dikkat çekerek, tüm sektörlerde daralma yaşandığını ancak, Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin almış olduğu tedbirler kapsamında çok önemli ekonomik destekler sağlandığını ifade etti.

2 bin 994 kişi istihdam edildi
Vali Hacıbektaşoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içinde açılan işbaşı eğitim programına 853 kişinin katıldığını, mesleki eğitim kurslarına ise 720 kişinin katıldığını vurgulayarak, 2020 yılı içinde 2 bin 974 kişinin özel sektörde, 20 kişinin kamu olmak üzere toplamda 2 bin 994 kişinin işe yerleştirilerek istihdam edildiğini dile getirdi.
Toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.
Toplantıya, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Milli Eğitim Müdürü Edip Deniz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Aslan, Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Vekili Özgür Çalapkulu, kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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