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Siirt'te, İzmir'deki depremzedeler için başlatılan kampanyaya yoğun ilgi

SİİRT HABERLERİ  | 07.11.2020 14:34 | Son Güncelleme

Siirt'te, İzmir'deki depremzedeler için başlatılan kampanyaya yoğun ilgi

SİİRT (AA) - Siirt'te, İzmir'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Valilik öncülüğünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Siirt Belediyesi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlıklar, ilçe ve belde belediyelerinin desteğiyle il genelinde başlatılan kampanyaya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütü ve vatandaşlar yoğun destek verdi.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, devam eden kampanyada şu ana kadar 4 bin 530'un üzerinde gıda kolisi ve 2 bin 787 battaniye bağışlandığını belirtti.

Siirtlilerin Van, Elazığ ve Malatya depremzedelerine gösterdiği hassasiyeti İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara da gösterdiğini dile getiren Akkoyun, şöyle konuştu:

"Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında 'Siirt'ten İzmir'e' temasıyla başlattığımız kampanya sürüyor. Bir haftalık kampanyada başta kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri olmak üzere vatandaşlar yoğun bağışta bulunuyor. Hatta bazı öğrencilerimiz kurumu arayarak harçlıklarını bağışlamak istediklerini söylemeleri bizleri hem duygulandırdı hem de toplum olarak 7'den 70'e dayanışmaya ne kadar önem verdiğimizi gösteriyor."

Nakdi yardımın kabul edilmediği kampanyada toplanan yardımların tespit edilen depolarda düzenli bir şekilde kolilere doldurularak hazır bekletildiğini bildiren Akkoyun, çok yakında yola çıkacak yardımların tırlarla İzmir'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Akkoyun, kampanyaya destek veren bütün yardımseverlere teşekkür etti.

Depo sorumlusu Mehmet Özalp da toplum olarak dayanışmaya en çok ihtiyaç hissedilen bu dönemde yapılan yardımları çok anlamlı bulduklarını aktardı.

Özalp, "İçinde kuru gıdadan oluşan yardımlar eldiven ve maske takan 20'ye yakın personelle düzenli olarak kolilere dolduruluyor. Herkes İzmir için seferber olmuş durumda. Daha önce Malatya ve Elazığ depreminde gördüğümüz ilgiyi bugün de İzmir'deki depremzedeler için görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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