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Siirt’te jandarma kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı

İHA İHA
08.03.2024 12:20
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı.

Jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. Jandarma görevlileri, bu önemli günde kadınların toplumdaki değerine vurgu yapmak ve kadına yönelik saygının artırılması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 8 Mart Cuma

İmsak
05:06
Sabah
06:27
Öğle
12:28
İkindi
15:44
Akşam
18:19
Yatsı
19:35

Siirt Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Cuma

Derman eczanesi
Baykan
Peker eczanesi
Merkez
Dogu eczanesi
Pervari
Volkan eczanesi
Baykan
Derman eczanesi
Merkez
Elif eczanesi
Kurtalan
Şifa eczanesi
Eruh
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