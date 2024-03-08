Siirt’te jandarma kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı

Jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil dağıttı. Jandarma görevlileri, bu önemli günde kadınların toplumdaki değerine vurgu yapmak ve kadına yönelik saygının artırılması için çaba sarf ettiklerini belirtti.

