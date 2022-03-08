Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

SİİRT (AA) - Siirt'te kadın jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret ederek, onlara karanfil verdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sorumluluk sahasında bulunan ilçe, köy ve mezralarda kadınları ziyaret etti.
Kadınların taleplerini dinleyen ekipler, iyi dileklerde bulundu, karanfil verdi.
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