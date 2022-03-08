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Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

08.03.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te kadın jandarma görevlileri Kadınlar Günü'nü kutladı

SİİRT (AA) - Siirt'te kadın jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çalışan kadınları ziyaret ederek, onlara karanfil verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sorumluluk sahasında bulunan ilçe, köy ve mezralarda kadınları ziyaret etti.

Kadınların taleplerini dinleyen ekipler, iyi dileklerde bulundu, karanfil verdi.

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Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:07
Sabah
06:27
Öğle
12:28
İkindi
15:44
Akşam
18:19
Yatsı
19:34
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

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