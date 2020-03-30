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Siirt’te kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulaması getirildi

SİİRT HABERLERİ  | 30.03.2020 12:56 | Son Güncelleme

Siirt’te korona virüs tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Siirt’te korona virüs tedbirleri kapsamında kamu çalışanlarına serbest kıyafet uygulamasına geçildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların korona virüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kişisel tercihleri gereği, kamu ahlakını zedelemeyecek ve ’Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik’ hükümlerini çok fazla esnetmemek kaydıyla hijyen açısından kolay temizlenebilen ve pratik kıyafetlerini ikinci bir emre kadar giymeleri uygun görülmüştür" denildi.

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