Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 16 Y 1790 plakalı kamyonet, Çaykaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücüyle kamyonette bulunan D.D. ile N.A. yaralandı.

Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan N.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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