YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

19.07.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

Siirt'te kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 16 Y 1790 plakalı kamyonet, Çaykaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücüyle kamyonette bulunan D.D. ile N.A. yaralandı.

Ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan N.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyorMüküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 39'uncu gününde sürüyor
Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandıManisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı
Samsun'da denizde erkek cesedi bulunduSamsun'da denizde erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Siirt kaza

Siirt Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:15
Sabah
04:58
Öğle
12:24
İkindi
16:15
Akşam
19:40
Yatsı
21:14
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.