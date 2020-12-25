Siirt'te karda mahsur kalan 3 hasta ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yolları kapanan köylerde mahsur kalan 3 hasta, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, iki günden beri etkili olan kar yağışı yüzünden Pervari'ye bağlı 11 köy ve Şirvan'a bağlı 7 köy ve 4 mezranın yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Ulaşıma kapanan köy yollarında ekiplerin gece geç saatlere kadar yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Canpolat, şunları dile getirdi:

"Şirvan'da biri doğum sancısı çeken üç ağır hastamız ekiplerimizin yaptığı çalışma neticesinde ambulanslara hastanelere ulaştırıldı. Önceliğimiz yollarda mahsur kalan araçlar, gelen ihbarlar ve hastalardır. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücülerin araçlarında mutlaka çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istiyoruz.

Şirvan köy yollarımız ulaşıma açıldı. Pervari'de de yol açma çalışmalarımız aralıksız sürüyor."

