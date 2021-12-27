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Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi kurtarıldı

27.12.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi kurtarıldı

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ve Baykan ilçelerinde kayalıklarda mahsur kalan 16 keçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde 2, Baykan ilçesinde ise 14 keçi kayalıklarda mahsur kaldı.

Çobanlar hayvanları kendi imkanlarıyla kurtaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

İki ilçeye sevk edilen ekipler keçileri halat yardımıyla kurtararak, çobanlara teslim etti.

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