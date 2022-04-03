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Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

03.04.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca, "silahlı tehdit" ve "yaralama" suçlarından hakkında 4 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan C.Ş. ile "yağma" ve "tehdit" suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan C.K'nın kentte olduğu bilgisi üzerine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan C.Ş. ve C.K, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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