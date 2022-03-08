YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te kızlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pedal çevirdi

Siirt'te kızlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pedal çevirdi

08.03.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te kızlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pedal çevirdi

SİİRT (AA) - Siirt'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kız öğrencilere yönelik bisiklet turu yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, balon ve bayraklarla bisikletlerini süsledi.

Üniversite güzergahında pedal çeviren kızlar, şarkılar söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, etkinliğe katılan kız öğrencilere karanfil verdi.

Üniversite öğrencilerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Olğaç, kadınlara özel bu günde yurtta kalanlara yönelik sosyal aktivite gerçekleştirdiklerini belirtti.

Öğrencilerden Elif Nergiz de etkinlik için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Arkadaşlarımızla bisikletle tur attık, günün keyfini çıkardık. Bazı arkadaşlarımız şarkılar söyleyerek kendilerine özel bu günde stres attı." dedi.

Fatma Günay ise bisiklet turu sayesinde yurdun kadın yöneticileri ve kız öğrencilerle hoşça vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandıSiirt'te sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kağıthane'de kuyumcu soygunuKağıthane'de kuyumcu soygunu
Hatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandıHatay'da 47 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:06
Sabah
06:26
Öğle
12:28
İkindi
15:45
Akşam
18:20
Yatsı
19:35
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayaller gerçek oldu! Ne kadar yerseniz yiyin kilo almayacaksınız

Hayaller gerçek oldu! Ne kadar yerseniz yiyin kilo almayacaksınız

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Transparan elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.