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Siirt’te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

SİİRT HABERLERİ  | 17.06.2020 11:06 | Son Güncelleme

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilin bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Yakıttepe mevkinde meydana geldi.

Siirt’te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilin bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Yakıttepe mevkinde meydana geldi. Osman Görük yönetimindeki 44 ABE 748 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Osman Görük ile araç içerisinde bulunan Azat Toprak yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te kontrolden çıkan araç takla attı: 2 yaralı

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