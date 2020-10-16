Siirt'te Kovid-19 denetimine çıkan Vali Hacıbektaşoğlu, kurallara uyan esnafı kutladı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetiminde, kurallara uyan esnafı kutladı.

Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ile Küçük Sanayi Sitesi'nde maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

İş yerlerini gezerek kurallara uyan esnaf, personel ve müşterilere teşekkür eden Hacıbektaşoğlu, denetimlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü, kurallara uyuldukça salgınla mücadelenin başarıya ulaşacağını söyledi.

Denetimlerde, herkesin kurallara uyduğunu büyük bir memnuniyetle gözlemlediklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Şu an 100'ü denetimde olmak üzere 500 personelle salgınla mücadele yapılıyor. Bugün Küçük Sanayi Sitesi'ndeki esnafımızı ziyaret ederek denetimlere katıldık. Gittiğimiz yerlerde maskesiz esnaf ve müşteri görmedik. Herkes tedbirlere uyuyor." dedi.

Kovid-19 ile mücadelede kurallara uymanın önemine işaret eden Hacıbektaşoğlu, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki son bir aydır vaka sayısı düşme eğiliminde." diye konuştu.