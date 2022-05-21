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Siirt'te köylüler yanlarına yaklaşan tilkiyi besledi

21.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te köylüler yanlarına yaklaşan tilkiyi besledi

SİİRT (AA) - Siirt'te bahçede yemek molası veren bir aile, yanlarına yaklaşan tilkiye yiyecek verdi.

Merkeze bağlı Yerlibahçe köyündeki bahçesine ailesiyle birlikte çalışmaya giden Mesut Aksu, öğle yemek molası verdiği sırada yiyecek arayan bir tilki gördü.

Tilkiyi ızgara etiyle besleyen köylüler, o anları da cep telefonuna kaydetti.

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