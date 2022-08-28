Siirt'te obruğa düşen inek ekipler tarafından kurtarıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te düştüğü 5 metre derinliğindeki obrukta mahsur kalan inek, çıkarıldı.

Merkeze bağlı Zorkaya köyünde bir besicinin otlattığı inek, alanda bulunan obruğa düştü.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 3 saatlik çalışma sonucu ineği mahsur kaldığı obruktan iş makinesi yardımıyla çıkardı.

İnek sahibine teslim edildi.



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