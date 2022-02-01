Siirt'te otomobilde 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde bir otomobilde 8 kilogram metamfetamin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçede durdurulan otomobilde arama gerçekleştirildi.

Dedektör köpeği desteğiyle yapılan aramada, bavulda gizlenmiş 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler araçtaki H.İ.E. ve N.P'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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