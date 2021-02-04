Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi

SİİRT (AA) - Siirt'te polis ekipleri 4 yaşındaki Mehmet Resul Açar'ın akülü araç isteğini yerine getirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ailesi aracılığıyla 155 Polis İmdat hattından akülü araç talebinde bulunan Açar'a olumlu yanıt verdi.
Ekipler temin ettikleri akülü araçla Açar ailesinin yaşadığı evi ziyaret etti.
Açar, polislerin hediye ettiği akülü araç nedeniyle büyük mutluluk yaşadı.
Araca binen çocuk, polis ekiplerine teşekkür etti.