Siirt'te şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

R.T. yönetimindeki 77 ABK 440 plakalı otomobil, Kurtalan-Batman kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı H.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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