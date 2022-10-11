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Siirt'te silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

11.10.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

SİİRT (AA) - Siirt'te çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Edip Turhan Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, D.Ç, F.B. ve S.E. silahla yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Siirt silahlı kavga

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