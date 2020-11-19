Siirt’te sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlıyor

Siirt’te korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 20.00’dan itibariyle geçerli olmak şartıyla başlıyor.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle Siirt kent genelinde geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Kasım saat 20.00 itibariyle başlayacağı belirtildi. Açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs ile mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10.00-13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşların ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır" denildi.

