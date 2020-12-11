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Siirt'te son bir yılda uyuşturucu operasyonlarında 414 kişi yakalandı

SİİRT HABERLERİ  | 11.12.2020 18:44 | Son Güncelleme

Siirt'te son bir yılda uyuşturucu operasyonlarında 414 kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te son bir yılda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 414 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay koordinesinde, son bir yılda yapılan operasyonlarla kentte uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğine ait drone destekli "Kapan-56" operasyonlarında uyuşturucu sattıkları veya kullandıkları tespit edilen 414 şüpheli yakalandı.

Dedektör köpeklerle yapılan operasyonlarda 31 kilo 800 gram esrar, 27 kilo 500 gram metamfetamin ile 84 ecstasy hap ele geçirildi.

Öte yandan yıl boyunca Narkotik Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda özellikle gençlere yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptı.

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