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Siirt'te "tam kapanma" döneminde ödemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

05.05.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te "tam kapanma" döneminde ödemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

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SİİRT (AA) - Siirt'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "tam kapanma" döneminde 1100 lira tutarında Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi, Vefa Sosyal Destek grupları ile PTT görevlilerince sahiplerine ulaştırıldı.

Kentte 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan kişilere destek veren Vefa Sosyal Destek Grubu ve PTT Siirt Şubesi iş birliğiyle sabah saatlerinde 26 kişilik grup oluşturuldu.

Ekipler PTT şubesinden aldıkları tam kapanma destek yardımının yanı sıra engelli, yetim ve öksüz ile yaşlı aylıklarını mahallelerde belirtilen adreslerdeki kişilere imza karşılığında dağıttı.

Grup sorumlusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Mustafa Baytur, destek ve maaşların evlerde vatandaşlara dağıtıldığını belirtti.

Bu ay 11 bin 480 aileye yardım yapılacağını bildiren Baytur, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada dışarıya çıkamayan kişilerin mağdur olmaması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Tam kapanma destek yardımı, engelli, yetim, öksüz ve yaşlı aylıkları dağıtımına başlandığını aktaran Baytur, bu ay içinde dul, asker, öksüz, yetim aylık ve yardımlarının da dağıtılacağını anlattı.

Baytur, "Tam kapanmada sosyal destek yardımlarını vatandaşların ayağına getirdik. Bu yardımlar PTT şubesinde banka hesapları ve kartı olmayan aileleri de kapsıyor. Bugün 1500 aileye ödeme yapılacak. Sadece kent merkezinde 5 milyon lira dağıtılacak." diye konuştu.

Algül Mahallesi'nde oturan Songül Çeltik ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu süreç maddi ve manevi olarak bizi çok etkiledi. Devletimiz sağ olsun yardım ediyor." dedi.

Çal Mahallesi'nde ikamet eden Sait Arslan da PTT görevlilerinin kendisine ödemeyi teslim ettiğini belirtti.

Arslan, "Allah devlete zeval vermesin. Bayram öncesi verilen bu destek çok iyi geldi." şeklinde konuştu.

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