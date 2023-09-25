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Siirt’te tarihi eser değeri taşıyan 940 adet obje ele geçirildi

25.09.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Bizans ve Roma dönemine ait 940 adet obje ele geçirildi.

Siirt’te tarihi eser değeri taşıyan 940 adet obje ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet’ suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde elindeki tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri arayan şüpheli F.A., fiziki takibe alındı.

22 Eylül’de Kurtalan ilçesi Yunuslar Köyü girişinde yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan Bizans ve Roma dönemine ait olduğu öğrenilen, 930 adet sikke, 1 adet obje, 1 adet küp ve 8 adet yüzük ele geçirildi.
Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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