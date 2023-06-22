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Siirt'te tarım araçlarının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

22.06.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde "pat pat" diye tabir edilen tarım araçlarının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Siirt'te tarım araçlarının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şirvan'da Kemal Cengiz'in (20) kullandığı tarım aracı, Siirt-Pervari kara yolu Taşlı köyü Yatağan mezrasında devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki B.D. (16) ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cengiz'in cenazesi de otopsi işlemleri için Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

M.B.G. (26) idaresindeki tarım aracı ise Eruh'a bağlı Yeşilören köyünde devrildi.

Kazada yaralanan ve Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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trafik kazası Siirt Eruh Şirvan

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