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Siirt'te taziyeye gidelerin bulunduğu pikap devrildi: 7 yaralı

07.07.2021 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te taziyeye gidelerin bulunduğu pikap devrildi: 7 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kemerli köyüne taziye ziyaretine giden Arafat Şen'in (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen pikap, köy yakınındaki köprüden geçerken devrildi.

Kazada, sürücü ile Ali, Hamit ve Şükrü Dündar, Ayşegül Şen (10), Kemal ve Melike Güneş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Siirt

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Merkez
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Huzur Eczanesi
Kurtalan
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