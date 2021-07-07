Siirt'te taziyeye gidelerin bulunduğu pikap devrildi: 7 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kemerli köyüne taziye ziyaretine giden Arafat Şen'in (38) kullandığı plakası öğrenilemeyen pikap, köy yakınındaki köprüden geçerken devrildi.

Kazada, sürücü ile Ali, Hamit ve Şükrü Dündar, Ayşegül Şen (10), Kemal ve Melike Güneş yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz