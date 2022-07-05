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Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

05.07.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'te terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te terör örgütü PKK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerce farklı adreslere düzenlenen eş operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, kurusıkı tabanca, fişek ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt DEAŞ terör örgütü

Siirt Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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