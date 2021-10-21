YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt'te teröristlerin katlettiği 13'ü çocuk 22 vatandaş törenle anıldı

Siirt'te teröristlerin katlettiği 13'ü çocuk 22 vatandaş törenle anıldı

21.10.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Osman Hacıbektaşoğlu: - "Bir terörist kalmayana kadar bu mücadele devam edecek. Çok yakındır bu topraklardan bu bela bir daha dönmeyecek şekilde defedilecektir"

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te terör örgütü PKK tarafından katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

Siirt Valiliği ve Baykan Kaymakamlığınca Derince Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı açıklamada, 28 yıl önce 22 masun vatandaşın köy okulunun önünde katledildiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşmadığını ve ulaşmayacağını belirten Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Bir terörist kalmayana kadar bu mücadele devam edecek. Çok yakındır bu topraklardan bu bela bir daha dönmeyecek şekilde defedilecektir. Devletimiz, milletimiz, askerimiz, polisimiz, korucumuz ve vatandaşlarımızla hep beraber başaracağız. Bizim şehitlerimize borcumuz var. Bu milletin evlatları, istemediği biri bizim yolumuzdan, dağlarımızdan ve patikalarımızdan geçemez. Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum."

Saldırıda annesi, eşi ve 6 çocuğunu kaybettiğini belirten Zeyneddin Erdem, yaşanan acının 28 yıldır taze olduğunu aktardı.

Terörü lanetleyen Erdem, "İnsan olan böyle bir katliamı yapmaz. Saldırıda tüm ailemi kaybettim, tek başıma kaldım. Bu insanlık mı? Bu kadar çocuk katledildi." diye konuştu.

Zaman Erdem de terörün amacına ulaşamayacağını dile getirerek, "Bebek vardı, onu da öldürdüler. Bunları asla unutmam. Çocukların ne suçu vardı? Çocukları topladılar 'Konuşma yapacağız' diye götürüp hepsini taradılar. 28 yıl aradan geçti, unutmadım, unutmayacağım." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdür Vekili Halil Doğanay, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Baykan ilçesinin Derince köyünde 21 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler, 9 aylık Leyla bebek ve kefene sarılı bedeni kurşunlanmış fotoğrafıyla terör örgütünün kanlı saldırılarının simgesi olan 3 yaşındaki Serkan Erdem'in de aralarında yer aldığı 13'ü çocuk 22 kişiyi kurşuna dizerek katletmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia104 yerinden bıçakladı, başında nöbet tutup ölmesini bekledi! Vahşetin ardından kan donduran iddia
Siirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 9 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdiSiirt İl Emniyet Müdürü Yılmaz, 9 yaşındaki çocuğun akülü araç talebini yerine getirdi
Anahtar Kelimeler:
Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
04:59
Sabah
06:19
Öğle
12:02
İkindi
15:05
Akşam
17:34
Yatsı
18:50

Siirt Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Hacettepe Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Tabiat Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
Siirt ECZANELER
Siirt ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.