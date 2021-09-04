Siirt'te tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ferhat Taşkıran'ın kullandığı 65 ES 156 plakalı otomobil ile Seyithan Karataş yönetimindeki 56 KE 092 plakalı tır, Baykan-Siirt kara yolu Çaykaya mevkisinde çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Ferhat Taşkıran hayatını kaybetti, Ahmed Beşir, Nursena, Furkan, Sema ve Mihrican Seval Taşkıran yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



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